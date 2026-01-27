Boca vs. Estudiantes EN VIVO: este miércoles 28 de enero del 2026, los xeneizes visitan a Estudiantes en partido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Tras debutar con triunfo en la jornada anterior, Boca tendrá un reto mayor ante un rival que quiere hacer respetar su condición de local. El ‘Pincha’ empató 1-1 con Independiente y ahora le urge sumar en casa para meterse en los primeros lugares. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.
¿Dónde ver Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?
La transmisión del partido entre Boca vs Estudiantes será transmitido por ESPN y Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium y Disney Plus Premium.
En el resto de Sudamérica, el partido de Boca vs Estudiantes será transmitido por ESPN y Disney Plus; para México lo pasará Fanatiz y en Estados Unidos se verá por Fanatiz USA y TyC Sports International.
¿A qué hora juega Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:15 p.m.
¿Qué canal transmite Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Colombia
|8:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Ecuador
|8:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Argentina
|10:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Brasil
|10:15 p.m.
|ESPN 4
|Disney Plus
|Paraguay
|10:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Uruguay
|10:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Chile
|10:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Bolivia
|9:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Venezuela
|9:15 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Costa Rica
|7:15 p.m.
|ESPN 5
|Disney Plus
|Honduras
|7:15 p.m.
|ESPN 5
|Disney Plus
|El Salvador
|7:15 p.m.
|ESPN 5
|Disney Plus
|Guatemala
|7:15 p.m.
|ESPN 5
|Disney Plus
|México
|7:15 p.m.
|No confirmado
|Disney Plus
|Estados Unidos
|9:15 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|2:15 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
¿Cómo ver en México, Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?
En México, el juego de Boca vs Estudiantes lo pasa Fanatiz mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ESPN 5 y Disney Plus.
Horario, TV y dónde ver Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 28 de enero del 2026
- Partido: Boca vs Estudiantes
- Horario: 10:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: Disney Plus, ESPN, Fanatiz.
- Estadio: Estadio Jorge Luis Hirschi.
Posibles alineaciones de Boca vs Estudiantes
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.
- Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro GonzalezPirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Guido Carrillo.
¿Dónde juega Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026?
El partido de Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 se jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad para albergar a más de 32 mil espectadores.