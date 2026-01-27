Redacción EC
vs. EN VIVO: este miércoles 28 de enero del 2026, los xeneizes visitan a Estudiantes en partido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Tras debutar con triunfo en la jornada anterior, Boca tendrá un reto mayor ante un rival que quiere hacer respetar su condición de local. El ‘Pincha’ empató 1-1 con Independiente y ahora le urge sumar en casa para meterse en los primeros lugares. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

Boca vs Estudiantes EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Jorge Luis Hirschi.
¿Dónde ver Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Estudiantes será transmitido por ESPN y Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por ESPN Premium y Disney Plus Premium.

En el resto de Sudamérica, el partido de Boca vs Estudiantes será transmitido por ESPN y Disney Plus; para México lo pasará Fanatiz y en Estados Unidos se verá por Fanatiz USA y TyC Sports International.

¿A qué hora juega Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:15 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 8:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:15 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú8:15 p.m.ESPNDisney Plus
Colombia8:15 p.m.ESPNDisney Plus
Ecuador8:15 p.m.ESPNDisney Plus
Argentina10:15 p.m.ESPNDisney Plus
Brasil10:15 p.m.ESPN 4Disney Plus
Paraguay10:15 p.m.ESPNDisney Plus
Uruguay10:15 p.m.ESPNDisney Plus
Chile10:15 p.m.ESPNDisney Plus
Bolivia9:15 p.m.ESPNDisney Plus
Venezuela9:15 p.m.ESPNDisney Plus
Costa Rica7:15 p.m.ESPN 5Disney Plus
Honduras7:15 p.m.ESPN 5Disney Plus
El Salvador7:15 p.m.ESPN 5Disney Plus
Guatemala7:15 p.m.ESPN 5Disney Plus
México7:15 p.m.No confirmadoDisney Plus
Estados Unidos9:15 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España2:15 a.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

¿Cómo ver en México, Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

En México, el juego de Boca vs Estudiantes lo pasa Fanatiz mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ESPN 5 y Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026

  • Fecha: Miércoles 28 de enero del 2026
  • Partido: Boca vs Estudiantes
  • Horario: 10:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: Disney Plus, ESPN, Fanatiz.
  • Estadio: Estadio Jorge Luis Hirschi.
Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs Estudiantes y los horarios para ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Jorge Luis Hirschi.
Posibles alineaciones de Boca vs Estudiantes

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.
  • Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro GonzalezPirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Guido Carrillo.

¿Dónde juega Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026?

El partido de Boca vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 se jugará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad para albergar a más de 32 mil espectadores.

