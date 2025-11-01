Boca y Estudiantes se enfrentan en el estadio UNO por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El ‘Pincharrata’ buscará hacer respetar su localía y empezar a asegurar el primer lugar de la Zona A, mientras que los ‘xeneizes’ necesitan de una victoria para seguir agarrando terreno en parte alta de la tabla Anual.
El partido entre Boca vs Estudiantes lo pasa TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en toda Argentina. Por otro lado, en Sudamérica la transmisión va por TyC Sports, ESPN y Disney+ incluyendo países como: Perú, Ecuador, Colombia, Chile, entre otros.
¿Dónde ver Boca vs Estudiantes EN VIVO?
El partido de Boca vs Estudiantes EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por el canal de TyC Sports, ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en Argentina, será televisado en TNT Sports, HBO Max y Disney Plus Premium. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Cómo ver Boca vs Estudiantes en Perú?
El partido de Boca vs Estudiantes EN VIVO será transmitido por TyC Sports, ESPN y Disney+ para todo el Perú mediante cable y streaming.
¿Dónde pasan, Boca vs Estudiantes en Argentina?
El partido de Boca vs Estudiantes EN VIVO por el Torneo Clausura será transmitido por TNT Sports, HBO Max y Disney+ Premium para toda Argentina mediante cable y streaming.
¿En qué canales ver Boca vs Estudiantes en México?
El partido de Boca vs Estudiantes EN VIVO será transmitido por Fanatiz y Disney+ Premium para todo México mediante cable y streaming.
Canal TV para ver Boca vs Estudiantes en Estados Unidos
El partido de Boca vs Estudiantes EN VIVO será transmitido por Fanatiz, TyC Sports y fuboTV para todo Estados Unidos mediante cable y streaming.
Horario, TV y dónde ver en vivo Boca vs Estudiantes por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 2 de noviembre 2025
- Partido: Boca vs Estudiantes por Torneo Clausura
- Horario: 16:00 horas de Buenos Aires, Argentina
- Canal: TNT Sports y ESPN | Streaming: Disney+
- Estadio: UNO
Posibles alineaciones del Boca vs Estudiantes
- Alineación de Boca: AgustínMarchesín; JuanBarinaga, Lautaro Di Lollo, AyrtonCosta, LautaroBlanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiely Milton Giménez.
- Alineación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo.