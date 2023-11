Desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, no te pierdas ningún detalle del partidazo entre Boca Juniors y Fluminense por la final de la Copa Libertadores. En las últimas semanas, ambos clubes han tenido un desempeño irregular en sus respectivas ligas locales: mientras que los ‘Xeneizes’ apenas han logrado tres victorias en las once jornadas (dos empates y seis derrotas) de la Copa de la Liga Profesional; el ‘Flu’, en los últimos cinco encuentros, solo consiguió un triunfo. Aún así, han sabido mantenerse fuertes en momentos de eliminación directa. La transmisión del partido se puede ver por ESPN, FOX Sports y Telefé, además, también podrás verlo vía streaming a través de TyC Sports Play y Star Plus.

