Boca Juniors vs Gimnasia de Mendoza se enfrentan este sábado 5 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará desde las 4:30 p.m. (hora argentina) en el Estadio Victor Antonio Legrotaglie. El cuadro xeneize buscará sumar una nueva victoria en el campeonato ante un Gimnasia de Mendoza que intentará dar la sorpresa como local. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este sábado 5 de septiembre del 2026.
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza será transmitido por ESPN Premium y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium.
Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.
Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026?
- Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 4:30 p.m.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 3:30 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 2:30 p.m.
- México: 1:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 3:30 p.m.
- España: 8:30 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026
|País
|Horario
|Canales TV y Streaming
|Argentina
|4:30 p.m.
|ESPN Premium y Disney+ Premium
|Perú
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Colombia
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Ecuador
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Chile
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Bolivia
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Venezuela
|3:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Uruguay
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Paraguay
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|Brasil
|4:30 p.m.
|ESPN y Disney+ Premium
|México
|1:30 p.m.
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|3:30 p.m.
|Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, TyC Sports, FOX One y ViX
|España
|8:30 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza.
- Hora: 4:30 p.m. (Argentina); 2:30 p.m. (Perú).
- Canales TV: ESPN Premium, ESPN, FOX Deportes, TyC Sports.
- Streaming: Disney+ Premium, Fanatiz, fuboTV, FOX One y ViX.
- Estadio: Estadio Victor Antonio Legrotaglie.
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN Premium
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el partido de Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza será transmitido EN VIVO por FOX Deportes y TyC Sports. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, fuboTV, FOX One y ViX.
- FOX Deportes
- TyC Sports
- Fanatiz
- fuboTV
- FOX One
- ViX
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?
En España, el partido entre Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones