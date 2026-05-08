Boca Juniors recibe a Huracán en La Bombonera este sábado 9 de mayo por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Los ‘Xeneizes’ llegan a este duelo con ganas de levantar el ánimo tras su derrota en Copa Libertadores ante Barcelona SC. Para ello, es clave sacar una victoria que permite calmar al hincha y mantenerse firme rumbo al título del certamen local. Por su parte, el ‘Globo’ buscará dar el golpe fuera de casa y silenciar a un estadio que es difícil para cualquier visitante. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre Boca vs Huracán EN VIVO por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de Boca vs Huracán por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
¿A qué hora juega Boca vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. del viernes
¿Qué canal transmite Boca vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:00 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:00 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|7:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|4:00 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:00 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|12:00 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Sábado 9 de mayo del 2026.
- Partido: Boca vs Huracán
- Horario: 7:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN.
- Estadio: La Bombonera.
¿En qué canal ver Boca vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Boca vs Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa Boca vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca vs Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa ESPN Premium y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver Boca vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Boca vs Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.
Alineaciones Boca vs Huracán
- Boca Juniors: Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo.