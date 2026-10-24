Por Joao Muñoz Tineo

Boca visita a Independiente por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el estadio Libertadores de América. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de las 5:00 PM (hora argentina) y 3:00 PM (hora peruana). Los xeinezes llegan con un gran impulso tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana al vencer a Vasco da Gama. En el plano local, se encuentra segundo en la Zona A con 24 unidades y arrastra un invicto de 12 compromisos. ¿Qué canales pasan el partido de Boca vs Independiente HOY por TV ONLINE? ESPN Premium y Disney+ Premium transmiten el partido de Boca vs. Independiente por cable y streaming.

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