Boca visita a Independiente por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina en el estadio Libertadores de América. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de las 5:00 PM (hora argentina) y 3:00 PM (hora peruana). Los xeinezes llegan con un gran impulso tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana al vencer a Vasco da Gama. En el plano local, se encuentra segundo en la Zona A con 24 unidades y arrastra un invicto de 12 compromisos. ¿Qué canales pasan el partido de Boca vs Independiente HOY por TV ONLINE? ESPN Premium y Disney+ Premium transmiten el partido de Boca vs. Independiente por cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca vs. Independiente el domingo 25 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio Libertadores de América. / Marcelo Endelli

¿En qué canal TV transmiten Boca vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Clausura?

El partido entre Boca vs. Independiente será transmisión por ESPN para todo el Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. Y Disney+ Premium lo transmite por streaming. Por otro lado, en Argentina lo transmiten a través de ESPN Premium, y de manera online por Disney+ Premium.

¿Dónde ver TV ONLINE, Boca vs. Independiente por el Torneo Clausura?

La transmisión ONLINE del partido de Boca vs. Independiente será a través de Disney+ Premium en países de Latinoamérica.

En Argentina, la transmisión por streaming del partido de Boca vs. Independiente va por Disney+ Premium.

¿A qué hora juegan Boca vs. Independiente HOY por el Torneo Clausura?

El partido entre Boca vs. Independiente por el Torneo Clausura empieza a las 5:00 PM (hora argentina) y a las 3:00 PM (hora peruana) este domingo 25 de octubre en el Libertadores de América.

¿Cuándo juega Boca vs. Independiente por el Torneo Clausura?

El partido entre Boca vs. Independiente se jugará este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Libertadores de América.