Boca Juniors recibe a Newell’s en La Bombonera, este domingo 1 de febrero por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Los xeneizes comenzaron con el pie derecho el campeonato argentino al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Riestra, sin embargo, en la última fecha, cayó 2-1 ante Estudiantes de la Plata de visita y espera recuperarse de ese golpe ante su público. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver Boca vs Newell’s EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre Boca vs Newell’s EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de Boca vs Newell’s por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Newell’s va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.
¿A qué hora juega Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.
- España: 11:15 p.m.
¿Qué canal transmite Boca vs Newell’s EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:15 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:15 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|7:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:15 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|4:15 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|5:15 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|11:15 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Domingo 1 de febrero del 2026
- Partido: Boca vs Newell’s
- Horario: 7:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.
- Estadio: La Bombonera.
¿En qué canal ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa ESPN Premium y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.
Formaciones de Boca vs Newell’s
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.
- Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.