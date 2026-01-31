Redacción EC
Redacción EC

Boca Juniors recibe a Newell’s en La Bombonera, este domingo 1 de febrero por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Los xeneizes comenzaron con el pie derecho el campeonato argentino al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Riestra, sin embargo, en la última fecha, cayó 2-1 ante Estudiantes de la Plata de visita y espera recuperarse de ese golpe ante su público. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca vs Newell’s EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs Newell’s EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de Boca vs Newell’s por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs Newell’s va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca vs Newell’s y los horarios para ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en La Bombonera.
¿A qué hora juega Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.
  • España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs Newell’s EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Colombia5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Ecuador5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Argentina7:15 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Brasil7:15 p.m.ESPN 4Disney+ Premium
Paraguay7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Uruguay7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Chile7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Bolivia6:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Venezuela6:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
México4:15 p.m.FanatizDisney+ Premium
Estados Unidos5:15 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España11:15 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026

  • Fecha: Domingo 1 de febrero del 2026
  • Partido: Boca vs Newell’s
  • Horario: 7:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.
  • Estadio: La Bombonera.
Boca vs Newell’s por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en La Bombonera.
/ ALEJANDRO PAGNI

¿En qué canal ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa ESPN Premium y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver Boca vs Newell’s por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca vs Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.

Formaciones de Boca vs Newell’s

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.
  • Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.

