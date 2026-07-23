Boca Juniors recibe en La Bombonera a O’Higgins por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, este jueves 23 de julio del 2026. Los ‘Xeneizes’ cayeron en esta etapa, luego de quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, mientras que los chilenos, fueron segundos en su grupo de la Conmebol Sudamericana. ¿Qué canales transmiten Boca vs O’Higgins por playoffs de Copa Sudamericana 2026? Conoce en qué canales ver el partido de Boca vs O’Higgins según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca vs. O’Higgins el jueves 23 de julio por los playoffs de la Copa Sudamericana en La Bombonera. / NurPhoto

¿Qué canal transmite Boca vs. O’Higgins EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. O’Higgins EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 23 de julio del 2026 desde La Bombonera.

Para Argentina, el partido de Boca vs. O’Higgins será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO por cable y streaming.

El partido de Boca vs. O’Higgins será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN 3 y Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Boca vs. O’Higgins por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.

México: 18:30 horas.

Estados Unidos (ET): 20:30 horas.

España: 2:30 horas.

¿Qué canal TV transmite Boca vs. O’Higgins EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 7:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO México 6:30 PM ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 9:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Ecuador 7:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Colombia 7:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Chile 8:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Venezuela 8:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Bolivia 8:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Uruguay 9:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Paraguay 9:30 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca vs. O’Higgins por playoffs de Copa Sudamericana 2026

Fecha: jueves 23 de julio del 2026

jueves 23 de julio del 2026 Partido: Boca vs. O’Higgins

Boca vs. O’Higgins Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)

18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN y DirecTV

ESPN y DirecTV Streaming: Disney+ Premium y DGO

Disney+ Premium y DGO Estadio: La Bombonera

¿En qué canal transmiten Boca vs. O’Higgins hoy por playoffs de Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN 3

¿En qué canal transmiten Boca vs. O’Higgins hoy por playoffs de Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. O’Higgins hoy por playoffs de Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el partido Boca vs. O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN