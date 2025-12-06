¿Dónde ver Boca vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO? Apoyado en una gran racha de seis victorias en fila, Boca Juniors intentará avanzar a la final del torneo Clausura del fútbol argentino, pero en esa ruta afrontará una prueba de alta exigencia ante Racing, en una semifinal con promesa de emociones.

Después de un flojo arranque de campeonato, que incluía la peor serie de su historia con 12 partidos sin celebrar, el Xeneize ensayó una mejoría que se aceleró desde fines de octubre, cuando arrancó un ciclo exitoso al mando del DT Claudio Ubeda.

Para que puedas ver el duelo entre Boca Juniors vs. Racing, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Argentina y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Boca vs. Racing EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+ y ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Racing HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

¿Cómo ver partido Boca vs. Racing en Perú?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.

¿En dónde televisan partido Boca vs. Racing EN DIRECTO, en España?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en España por fuboTV.

¿En qué canales ver partido Boca vs. Racing en México?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido Boca vs. Racing en Estados Unidos?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.