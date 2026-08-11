Boca Juniors recibe a Recoleta este martes 11 de agosto por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), debido a las reformas en el césped de la Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de empatar 1-1 frente a Vélez en el torneo local. En la instancia anterior de la Copa Sudamericana, eliminó a O’Higgins de Chile en la tanda de penales. ¿Qué canales pasan el partido de Boca HOY por TV ONLINE? DirecTV y ESPN transmiten el partido de Boca por cable, mientras que DGO y Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Boca vs. Recoleta el martes 11 de agosto por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. / JUAN MABROMATA

¿Qué canal transmite Boca vs. Recoleta EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Recoleta EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 11 de agosto del 2026 desde el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Para Argentina, el partido de Boca vs. Recoleta será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO por cable y streaming.

El partido de Boca vs. Recoleta será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN 3 y Disney+ Premum.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 19:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.

México: 16:00 horas.

Estados Unidos (ET): 18:00 horas.

España: 00:00 horas.

¿Qué canal TV transmite Boca vs. Recoleta EN VIVO por playoffs de Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV y Streaming Perú 5:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO México 4:00 PM ESPN 3 y Disney+ Premium Estados Unidos 6:00 PM beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT Argentina 7:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Ecuador 5:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Colombia 5:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Chile 6:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Venezuela 6:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Bolivia 6:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Uruguay 7:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO Paraguay 7:00 PM ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO

Horario, TV y dónde ver en vivo el Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026

Fecha: martes 11 de agosto del 2026

martes 11 de agosto del 2026 Partido: Boca vs. Recoleta

Boca vs. Recoleta Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)

16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN y DirecTV

ESPN y DirecTV Streaming: Disney+ Premium y DGO

Disney+ Premium y DGO Estadio: Tomás Adolfo Ducó

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

Disney+ Premium

DirecTV

DGO

ESPN 3

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.

DirecTV

DGO

Disney+ Premium

ESPN

¿En qué canal transmiten Boca vs. Recoleta hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?

En México, el partido Boca vs. Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

Disney+ Premium

ESPN