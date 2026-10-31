Boca Juniors recibe a River Plate este domingo 1 de noviembre de 2026 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. En una nueva edición del Superclásico, ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ se enfrentarán en busca de tres puntos claves en el campeonato. El último duelo entre ambos se disputó en abril de este año y terminó con triunfo de Boca por 1-0, gracias a un penal convertido por Leandro Paredes. Revisa aquí a qué hora juegan, qué canales transmitirán el encuentro y dónde verlo EN VIVO.
¿Dónde ver Boca vs. River EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026?
El Superclásico entre Boca vs. River será transmitido a través de TNT Sports, ESPN Premium, Disney+ Premium y Max en Argentina, por la fecha 15 del Torneo Clausura. En Perú y el resto de Sudamérica, podrás seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium. En Brasil, la transmisión estará a cargo de ESPN 3 y Disney+ Premium. Por su parte, en México podrás verlo por ESPN 3 y Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante Fanatiz, FOX Deportes, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX y FOX One.
¿A qué hora juega Boca vs. River HOY por el Torneo Clausura 2026?
El partido de Boca vs. River por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina comenzará a las 3:00 p.m. (hora de Argentina) este domingo 1 de noviembre de 2026, en el estadio La Bombonera. Revisa los horarios en otros países.
- México: 12:00 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Guyana y Paraguay: 2:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
¿Qué canal transmite Boca vs. River EN VIVO por el Torneo Clausura 2026?
|País
|Horarios
|Canales TV
|Streaming
|Perú
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Colombia
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|1:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Argentina
|3:00 p.m.
|TNT Sports, ESPN Premium
|Disney+ Premium, Max
|Brasil
|3:00 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Paraguay
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|3:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Bolivia
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|2:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|México
|12:00 p.m.
|ESPN 3
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|1:00 p.m. (ET)
|FOX Deportes, TyC Sports Internacional
|Fanatiz, fuboTV, ViX y FOX One
|España
|7:00 p.m.
|—
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Horario, TV y dónde ver Boca vs. River ONLINE por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. River Plate.
- Horario: 3:00 p.m. de Argentina / 1:00 p.m. de Perú.
- Canales: TNT Sports, ESPN Premium, ESPN, ESPN 3 y FOX Deportes.
- Streaming: Disney+ Premium, Max, Fanatiz, fuboTV, ViX, FOX One y Movistar+.
- Estadio: La Bombonera.
¿Dónde ver en Argentina, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Argentina, el Superclásico entre Boca vs. River será transmitido EN VIVO por TNT Sports y ESPN Premium. También podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium y Max.
- TNT Sports
- ESPN Premium
- Disney+ Premium
- Max
¿Qué canal transmite en Perú, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Perú, el partido de Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. Asimismo, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Colombia, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Colombia, el partido de Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. También podrá seguirse vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Ecuador, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Ecuador, el Superclásico entre Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Bolivia, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Bolivia, el partido de Boca vs. River podrá verse EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Venezuela, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Venezuela, el Superclásico entre Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. También podrá seguirse mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Paraguay, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Paraguay, el partido de Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. El encuentro también estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Chile, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Chile, el Superclásico entre Boca vs. River podrá verse EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Uruguay, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Uruguay, el partido de Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN. Asimismo, podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Brasil, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Brasil, el Superclásico entre Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN 3. También podrá verse vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN 3
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en México, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En México, el partido de Boca vs. River será transmitido EN VIVO por ESPN 3. También podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ Premium.
- ESPN 3
- Disney+ Premium
¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En Estados Unidos, el partido de Boca vs. River podrá seguirse EN VIVO por FOX Deportes y TyC Sports Internacional. También estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, fuboTV, ViX y FOX One.
- FOX Deportes
- TyC Sports Internacional
- Fanatiz
- fuboTV
- ViX
- FOX One
¿En qué canal de España ver Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026?
En España, el Superclásico entre Boca vs. River será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones
Formaciones de Boca vs River
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correay Lucas Beltrán.