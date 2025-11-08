Boca vs. River EN VIVO: una nueva edición del Superclásico argentino se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 en La Bombonera, cuando xeneizes y millonarios midan fuerzas por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Ambos equipos llegan en diferentes momentos, los dirigidos por Claudio Úbeda son líderes en la zona A, mientras que los pupilos de Marcelo Gallardo se encuentran en el puesto 6 de la zona B.
¿Dónde ver Boca vs River EN VIVO?
Canal TV para ver Boca vs River en Perú y otros países
¿A qué hora juega Boca vs. River HOY?
El partido de Boca vs. River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 a las 2:30 p.m. (hora de Perú) en La Bombonera.
¿Qué canal pasa, Boca vs River, Superclásico EN VIVO, en Argentina?
Fecha, horario, TV y dónde ver en vivo Boca vs River por Superclásico argentino
- Fecha: Domingo 9 de noviembre 2025
- Partido: Boca vs River por Superclásico argentino
- Horario: 16:30 horas de Buenos Aires, Argentina
- Canal: ESPN, TNT Sports, ESPN Premium | Streaming: Disney+, HBO Max
- Estadio: La Bombonera
Posibles formaciones del Boca vs River
- Formación de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Belmonte, Parades, Zeballos; Merentiel y Giménez
- Formación de River: Armani; Bustos, Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Quintero, Pérez; Borja y Salas.