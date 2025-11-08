Boca vs. River EN VIVO: una nueva edición del Superclásico argentino se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 en La Bombonera, cuando xeneizes y millonarios midan fuerzas por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Ambos equipos llegan en diferentes momentos, los dirigidos por Claudio Úbeda son líderes en la zona A, mientras que los pupilos de Marcelo Gallardo se encuentran en el puesto 6 de la zona B.

El partido de Boca vs. River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, se jugará este domingo 9 de noviembre del 2025 a las 2:30 p.m. (hora de Perú) en La Bombonera.

Fecha : Domingo 9 de noviembre 2025

: Domingo 9 de noviembre 2025 Partido : Boca vs River por Superclásico argentino

: Boca vs River por Superclásico argentino Horario : 16:30 horas de Buenos Aires, Argentina

: 16:30 horas de Buenos Aires, Argentina Canal : ESPN, TNT Sports, ESPN Premium | Streaming: Disney+, HBO Max

: ESPN, TNT Sports, ESPN Premium | Streaming: Disney+, HBO Max Estadio: La Bombonera

Posibles formaciones del Boca vs River

Formación de Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Belmonte, Parades, Zeballos; Merentiel y Giménez

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Belmonte, Parades, Zeballos; Merentiel y Giménez Formación de River: Armani; Bustos, Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Quintero, Pérez; Borja y Salas.