Boca Juniors y River Plate vuelven a paralizar al mundo del fútbol con una nueva edición del superclásico. La Bombonera abre sus puertas para un partido de pronóstico reservado que no te puedes perder.

River lleva tiempo sin perder y llega entonado: goleó al Atlético Tucumán y empató en Chile ante Colo Colo por Copa Libertadores en sus últimos dos encuentros.

A nueve puntos del liderato, el equipo de Marcelo Gallardo no pierde desde su visita a Godoy Cruz en Mendoza por la jornada 7 del torneo (24/7), pero necesita una racha ganadora que lo acerque a la parte alta de la tabla.

En la misma situación se encuentra el Boca de Diego Martínez. No pelea el pase a semis de la Libertadores pero busca empezar a levantar cabeza en la liga argentina luego de un arranque irregular.

Conoce aquí qué canal pasa la transmisión del partido de Boca Juniors vs. River Plate. Se juega una nueva edición del superclásico del fútbol argentino y existen varias alternativas para seguir el encuentro. A continuación, mira la lista de canales y plataformas streaming donde se puede ver.

Dónde ver Boca vs River

En Argentina transmiten ESPN Premium y TNT Sports, mientras que ESPN pasa el clásico Boca-River en el resto de Sudamérica. En México se ve el partido por Disney Plus y en Estados Unidos se puede seguir por Fanatiz, Paramount+ y TyC Sports.

¿Cómo ver Boca vs River ONLINE?

Existen varias opciones para mirar Boca vs River vía streaming: Disney Plus, DirecTV GO, Fanatiz, Paramount+, entre otras plataformas para ver el encuentro por internet desde dispositivos como tablets y celulares.

¿Cómo ver Boca Juniors vs River Plate?

TV pagada por Cable: ESPN (por las señales de DIRECTV, Movistar, Claro, Telecentro, Flow, entre otras).

Streaming: DirecTV GO (DGO), Flow, Fanatiz, TyC Play, Telecentro Play, y Disney+.

Lista de canales por país