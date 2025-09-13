¿Dónde ver Boca Juniors vs. Rosario Central EN VIVO y EN DIRECTO? Tras la histórica racha negativa de doce partidos consecutivos sin triunfos, ahora ha encajado tres victorias al hilo. Los pupilos de Russo esperan seguir manteniendo el ritmo ante un duro rival.

Por su lado, de la mano de Ángel Di María, no pierde desde hace seis partidos. De local buscarán mantener la racha positiva.

Para que puedas ver el partido entre Boca y Rosario Central, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Boca vs. Rosario Central EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Rosario Central en vivo por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido de manera exclusiva por TNT Sports y Max. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Rosario Central HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Max, TNT Sports

En Paraguay lo pasa: ESPN

En Uruguay lo pasa: ESPN

En Chile lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Ecuador lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Venezuela lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Perú lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Brasil lo pasa: Disney Plus

En Colombia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Bolivia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En México lo pasa: Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

