Boca Juniors vs. San Lorenzo se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El clásico se disputará desde las 2:45 p.m. (hora argentina) en el estadio Pedro Bidegain, conocido como Nuevo Gasómetro. El cuadro xeneize buscará sumar en su visita ante un San Lorenzo que intentará hacerse fuerte como local. ¿A qué hora juega Boca Juniors HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? Revisa todos los detalles del encuentro.
¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO por TV y streaming online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 20 de septiembre del 2026.
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. San Lorenzo será transmitido por TNT Sports Premium y también podrá seguirse vía streaming a través de Max.
Para Perú, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y Disney+. En México, podrás seguir el partido mediante Disney+ Premium.
Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso será transmitido por Fanatiz, fuboTV, TyC Sports y ViX. En España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026?
- Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 2:45 p.m.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 1:45 p.m.
- Perú / Colombia / Ecuador: 12:45 p.m.
- México: 11:45 a.m.
- Estados Unidos (ET): 1:45 p.m.
- España: 7:45 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026
|País
|Hora
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|2:45 p.m.
|TNT Sports Premium y Max
|Perú
|12:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Colombia
|12:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Ecuador
|12:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Chile
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Bolivia
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Venezuela
|1:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Uruguay
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Paraguay
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney+
|Brasil
|2:45 p.m.
|ESPN 3 y Disney+ Premiuim
|México
|11:45 a.m.
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|1:45 p.m.
|Fanatiz, fuboTV, TyC Sports y ViX
|España
|7:45 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Canales, horarios y dónde ver Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO por el Torneo Clausura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre del 2026.
- Partido: Boca Juniors vs. San Lorenzo.
- Hora: 2:45 p.m. (Argentina); 12:45 p.m. (Perú).
- Canales TV: TNT Sports, ESPN y TyC Sports.
- Streaming: Max, Disney+, Disney+ Premium, Fanatiz, fuboTV y ViX.
- Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro).
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de Boca Juniors vs. San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports Premium. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Max.
- TNT Sports
- Max
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el encuentro entre Boca Juniors vs. San Lorenzo podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney+.
- ESPN
- Disney+
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de Boca Juniors vs. San Lorenzo será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+.
- ESPN
- Disney+
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el partido de Boca Juniors vs. San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 se podrá seguir EN VIVO por Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el encuentro entre Boca Juniors vs. San Lorenzo será transmitido EN VIVO por TyC Sports. Además, estará disponible vía streaming mediante Fanatiz, fuboTV y ViX.
- TyC Sports
- Fanatiz
- fuboTV
- ViX
¿En qué canal transmiten Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO hoy por el Torneo Clausura 2026 en España?
En España, el partido entre Boca Juniors vs. San Lorenzo podrá verse EN VIVO por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.
- Movistar+
- Movistar Liga de Campeones