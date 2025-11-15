¿Dónde ver Boca vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO? Los Xeneizes llegan a la jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina con la euforia del triunfo del superclásico ante River Plate.

El conjunto ‘azul y oro’, además, logró su clasificación directa a la Copa Libertadores y busca cerrar el certamen de la mejor manera.

Para que puedas ver el duelo entre Boca Juniors vs. Tigre, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Argentina y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Boca vs. Tigre EN VIVO GRATIS?

El partido de Boca vs. Tigre en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+ y ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Tigre HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

