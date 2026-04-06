Boca Juniors visita a U. Católica de Chile en el Claro Arena, este martes 7 de abril por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Los xeneizes llegan a este partido como favoritos y uno de los candidatos a pasar de fase. Además, vencieron 1-0 a Talleres el último jueves y la confianza está al tope en el cuadro boquense. Por su parte, U. Católica derrotó 6-1 a Palestino en la liga chilena y buscará aprovechar su localía para empezar con buen pie el torneo continental. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver Boca vs U. Católica EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

La transmisión del partido entre Boca vs U. Católica EN VIVO por la jornada 1 del Grupo De de la Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de Telefe y Fox Sports en Argentina. Para que puedas ver Telefe en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena UHF a tu televisor y sintonizar el canal 11. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, Movistar TV, Claro TV o DirecTV.

Si deseas ver el partido de Boca vs U. Católica streaming online, podrás hacerlo a través de Mi Telefe y Disney+ Premium.

En Sudamérica, la transmisión del partido de Boca vs U. Católica va a través de ESPN y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y bein Sports

Revisa qué canales transmiten el partido de Boca Juniors vs U. Católica de Chile y los horarios para verlo por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 desde el Claro Arena.

¿A qué hora juega Boca vs U. Católica por Copa Libertadores 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite Boca vs U. Católica EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. Telefe, Fox Sports Mi Telefe, Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. Paramount+ Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN 2 Disney+ Premium México 6:30 p.m. ESPN 4 Disney+ Premium Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz, fuboTV Fanatiz, fuboTV España 2:30 a.m. LaLiga+ LaLiga+

Horario, canal TV y dónde ver Boca vs U. Católica por Copa Libertadores 2026

Fecha : Martes 7 de abril del 2026

: Martes 7 de abril del 2026 Partido : Boca vs U. Católica

: Boca vs U. Católica Horario : 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : Telefe, Fox Sports, ESPN 2, Disney+

: Telefe, Fox Sports, ESPN 2, Disney+ Estadio: Claro Arena.

Boca Juniors vs U. Católica EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 desde el Claro Arena.

¿En qué canal ver Boca vs U. Católica por Copa Libertadores 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs U. Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo transmite ESPN 2 y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa Boca vs U. Católica por Copa Libertadores 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs U. Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver Boca vs U. Católica por Copa Libertadores 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Boca vs U. Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 lo pasa fuboTV y Fanatiz por streaming.

Formaciones de Boca vs U. Católica

Boca : Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. U. Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Diaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri.