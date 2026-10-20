Boca Juniors visita a Vasco Da Gama en el estadio de Maracaná por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputará este martes 20 de octubre a partir de las 9:30 PM (hora argentina) y 7:30 PM (hora peruana). El Xeneize sufrió un duro golpe en su intento de convertirse en el primer tricampeón del torneo, que ya ganó en 2004 y 2005, al perder en su bastión de La Bombonera ante un Vasco da Gama que jugó la última media hora con diez jugadores. ¿Qué canales pasan el partido de Boca vs. Vasco Da Gama HOY por TV ONLINE? DirecTV, DGO, ESPN y Disney+ Premium transmiten el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Boca Juniors vs. Vasco Da Gama EN VIVO, este martes 20 de octubre por semifinal ida de la Copa Sudamericana desde el Maracaná. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

¿Qué canales TV transmiten Boca vs. Vasco Da Gama EN VIVO por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Boca vs. Vasco Da Gama EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana, este martes 20 de octubre del 2026.

Para Argentina, el partido de Boca vs. Vasco Da Gama será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DGO y DirecTV por cable y streaming.

El partido de Boca vs. Vasco Da Gama será transmitido por DirecTV, ESPN, Disney+ Premium y DGO para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

¿Dónde ver Boca vs. Vasco Da Gama ONLINE y GRATIS por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?

El partido entre Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana lo podrás ver online por streaming a través de DGO y Disney+ Premium en Argentina y Latinoamérica.

¿A qué hora juega Boca vs. Vasco Da Gama HOY por semifinal vuelta de Copa Sudamericana?

El partido entre Boca vs. Vasco Da Gama empieza a las 7:30 PM (hora peruana) y 9:30 PM (hora argentina) en el estadio de Maracaná, Río de Janeiro.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Boca vs. Vasco Da Gama, en Perú?

En Perú, el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

DGO

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Boca vs. Vasco Da Gama, en Colombia?

En Colombia, el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

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¿En qué canal ver partido de Boca vs. Vasco Da Gama, en Argentina?

En Argentina, el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DirecTV y ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium y DGO.

DirecTV

DGO

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¿En qué canal ver partido de Boca vs. Vasco Da Gama, en México?

En México, el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

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