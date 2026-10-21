Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO HOY por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El partido se realizará este jueves 22 de octubre a partir de las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina.

¿Qué canales pasan el partido de Estudiantes vs. Flamengo HOY por TV ONLINE? ESPN, FOX Sports, Telefe y Disney+ Premium transmiten el partido de Estudiantes vs. Flamengo por televisión abierta, cable y streaming.

La ventaja la tiene el actual campeón brasileño y de la Libertadores que no solo jugará en un Maracaná de Río de Janeiro repleto sino que también consiguió un empate sin goles en el partido de ida, la semana pasada en La Plata.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Estudiantes vs. Flamengo, el jueves 22 de octubre, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

¿Qué canales TV transmiten Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 22 de octubre del 2026.

Para Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo será transmitido a través de Telefe, FOX Sports, mitelefe y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Estudiantes vs. Flamengo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo ONLINE y GRATIS por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Estudiantes vs. Flamengo por partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores lo podrás ver online por streaming a través de mitelefe en Argentina y Disney+ Premium en el resto de Latinoamérica.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo HOY por Copa Libertadores 2026?

El partido de vuelta entre Estudiantes vs. Flamengo empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina y Brasil el jueves 15 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Estudiantes vs. Flamengo, en Perú?

En Perú, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Estudiantes vs. Flamengo, en Argentina?

En Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 se transmitirá EN VIVO por Telefe y FOX Sports, señales que poseen los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de mitelefe y Disney+ Premium.

Telefe

FOX Sports

mitelefe

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Estudiantes vs. Flamengo, en Brasil?

En Brasil, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.