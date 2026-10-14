Fluminense vs. Palmeiras EN VIVO HOY por el partido de ifa de la semifinal de la Copa Libertadores 2026. El partido se realizará este miércoles 14 de octubre a partir de las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina. ¿Qué canales pasan el partido de Real Fluminense vs. Palmeiras HOY por TV ONLINE? ESPN, FOX Sports y Disney+ Premium transmiten el partido de Fluminense vs. Palmeiras por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Estudiantes vs. Flamengo el jueves 15 de octubre por la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué canales TV transmiten Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Estudiantes vs. Flamengo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 15 de octubre del 2026.

Para Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo será transmitido a través de Telefe, FOX Sports, mitelefe y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Estudiantes vs. Flamengo será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo ONLINE y GRATIS por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Estudiantes vs. Flamengo por partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Flamengo HOY por Copa Libertadores 2026?

El partido de vuelta entre Estudiantes vs. Flamengo empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina y Brasil el jueves 15 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Perú?

En Perú, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Argentina?

En Argentina, el partido de Estudiantes vs. Flamengo por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por Telefe y FOX Sports, señales que poseen los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de mitelefe y Disney+ Premium.

Telefe

FOX Sports

mitelefe

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Argentina?

En Chile, el partido de Fluminense vs. Palmeiras por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN 5, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN 5

Disney+ Premium