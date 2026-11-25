Boca recibe a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026 en La Bombonera. El partido se jugará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 9:00 PM (hora argentina) y 7:00 PM (hora peruana). ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia? ESPN Premium transmite el partido de Boca por TV cable, mientras que por streaming, míralo en Disney+ Premium.

Revisa los canales TV que transmiten el partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 desde La Bombonera. / Rodrigo Valle

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia por Torneo Clausura?

El partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia se jugará este miércoles 25 de noviembre del 2026 en La Bombonera.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia HOY por Torneo Clausura?

El partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia se jugará a partir de las 9:00 PM (hora argentina) y 7:00 PM (hora peruana) este miércoles 25 de noviembre del 2026.

¿En qué canal TV Online pasan Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por Torneo Clausura?

El partido entre Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium para toda Argentina. Y en Perú transmiten el partido a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia ONLINE por Torneo Clausura?

Para que puedas ver el partido de Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar Teleamazonas en Ecuador.