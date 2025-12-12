¿Dónde ver Racing vs. Estudiantes EN VIVO y EN DIRECTO? La Academia buscará su primer título en el campeonato desde 2019 tras convertirse en actor protagónico del balompié regional, con la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y el arribo a la semifinal de la reciente Copa Libertadores.

Ahora enfrentará a un adversario singular, actualmente sin mucho cartel fuera de Argentina, pero que está invicto ante los albicelestes desde el regreso de Gustavo Costas, a finales de 2023, con tres victorias y un empate.

Con Eduardo Domínguez como conductor desde marzo de 2023, Estudiantes alzó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.

Para que puedas ver el duelo entre Racing vs. Estudiantes, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Argentina y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Racing vs. Estudiantes EN VIVO GRATIS?

El partido de Racing vs. Estudiantes en vivo por la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de TNT Sports y ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Racing vs. Estudiantes HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TNT Sports y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN 2, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y ESPN 2

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

