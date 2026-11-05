River Plate visita a Aldosivi este jueves 5 de noviembre de 2026 por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella, desde la 1:00 p. m. (hora peruana) y 3:00 p. m. (hora argentina). El equipo dirigido por Marcelo Gallardo necesita recuperarse después de la derrota sufrida ante Boca Juniors en el clásico de la fecha anterior por 1-0. El ‘Millonario’ buscará reencontrarse con la victoria frente a Aldosivi, que intentará aprovechar su condición de local para dar el golpe en esta jornada del campeonato argentino.
¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs. Aldosivi por el Torneo Clausura? Conoce los horarios del encuentro y dónde verlo EN VIVO, ONLINE y vía streaming desde Perú, Argentina, el resto de Sudamérica, México y Estados Unidos.
¿A qué hora juega River Plate vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Aldosivi empieza a la 1:00 p. m. en Perú y a las 3:00 p. m. en Argentina. A continuación, revisa los horarios del encuentro por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Horarios del partido, River Plate vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.
- En Venezuela y Bolivia: 2:00 p. m.
- En Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 3:00 p. m.
- En México y Centroamérica: 12:00 p. m.
- En Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p. m.
- En España: 7:00 p. m.
Canales TV para ver River Plate vs. Aldosivi por la Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Aldosivi será transmitido EN VIVO por TNT Sports y Disney+ Premium en Argentina. En Perú y el resto de Sudamérica, la señal encargada de llevar el encuentro será Disney+ Premium. En México también se podrá seguir a través de Disney+ Premium.
Por su parte, en Estados Unidos, los aficionados podrán ver el compromiso mediante Fanatiz, Fox Deportes y ViX. Asimismo, Fanatiz ofrece la transmisión en otros países, de acuerdo con la disponibilidad de señales y derechos de cada territorio.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Aldosivi por el Torneo Clausura
- Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.
- Partido: River Plate vs. Aldosivi.
- Hora: 12:00 p. m. (MEX); 1:00 p. m. (PER/COL/ECU); 2:00 p. m. (USA ET); 3:00 p. m. (ARG/URU/PAR/CHI/BRA).
- Canales de TV: TNT Sports (Argentina), Fox Deportes (Estados Unidos).
- Streaming: Disney+ Premium, Fanatiz y ViX, según el país.
- Estadio: José María Minella.
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Aldosivi hoy por el Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Aldosivi, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, se podrá ver EN VIVO a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Aldosivi hoy por el Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el encuentro River Plate vs. Aldosivi se transmitirá EN VIVO por TNT Sports. Además, los hinchas podrán seguir el compromiso vía streaming mediante Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Aldosivi hoy por el Torneo Clausura 2026 en el resto de Sudamérica?
En el resto de Sudamérica, el partido entre River Plate y Aldosivi estará disponible EN VIVO a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Aldosivi hoy por el Torneo Clausura 2026 en México?
En México, el encuentro entre River Plate y Aldosivi se podrá ver EN VIVO y ONLINE a través de Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la transmisión del partido.
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Aldosivi hoy por el Torneo Clausura 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido de River Plate y Aldosivi EN VIVO por Fanatiz, Fox Deportes y ViX.
- Fanatiz
- Fox Deportes
- ViX