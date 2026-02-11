En qué canal transmiten River Plate vs. Argentinos Juniors: horario y dónde ver por Liga Argentina

River Plate visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, este jueves 12 de febrero por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Millonarios’ llegan a este duelo tras la dolorosa derrota por 4-1 en casa ante Tigre. Además, ya suma dos partidos sin sumar tres puntos; por lo que, este duelo es importante para retomar confianza.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver River vs Argentinos Juniors EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre River vs Argentinos Juniors EN VIVO por la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de River vs Argentinos Juniors por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
En Sudamérica, la transmisión del partido de River vs Argentinos Juniors va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.
¿A qué hora juega River vs Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:15 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:15 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:15 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:15 p.m.
- España: 1:15 a.m.
¿Qué canal transmite River vs Argentinos Juniors EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|TNT Sports Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|7:30 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|1:30 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver River vs Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Jueves 12 de febrero del 2026
- Partido: River Plate vs Argentinos Juniors
- Horario: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.
- Estadio: Diego Armando Maradona
¿En qué canal ver River vs Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de River vs Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa River vs Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Perú, el partido de River vs Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver River vs Argentinos Juniors por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Perú, el partido de River vs Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.