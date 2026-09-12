River Plate y Atlético Tucumán se enfrentan este sábado 11 de septiembre del 2026 en el Estadio Monumental José Fierro por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Atlético Tucumán por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Atlético Tucumán según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿A qué hora hora juega River Plate vs. Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026?

El partido de River Plate vs. Atlético Tucumán empieza a las 15:30 PM de Perú, 17:30 PM de Argentina y 16:30 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán el sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. / ALEJANDRO PAGNI

Horarios del partido, River Plate vs. Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

15:30 horas En Chile, Venezuela y Bolivia: 16:30 horas

16:30 horas En Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:30 horas

17:30 horas En México y Centroamérica: 14:30 horas

14:30 horas En Estados Unidos (New York): 16:30 horas

16:30 horas En España: 22:30 horas

Canales TV para ver River Plate vs. Atlético Tucumán por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de River Plate vs. Atlético Tucumán será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Atlético Tucumán por Torneo Clausura

Fecha: Sábado 12 de septiembre del 2026

Sábado 12 de septiembre del 2026 Partido: River Plate vs. Atlético Tucumán

River Plate vs. Atlético Tucumán Hora: 14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR)

14:30 (MEX); 16:30 ET (USA); 15:30 (PER/COL/ECU); 17:30 (ARG/URU/PAR) Canales TV: ESPN y TNT Sports

ESPN y TNT Sports Streaming: HBO Max y Disney+ Premium

HBO Max y Disney+ Premium Estadio: Monumental José Fierro

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Atlético Tucumán hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Atlético Tucumán hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.

TNT Sports

Disney+ Premium

HBO Max