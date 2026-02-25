River Plate recibe a Banfield en el estadio Más Monumental, este jueves 26 de febrero por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Millonarios’ llegan a este duelo tras la renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador y con tres partidos consecutivos sin triunfo.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver River vs Banfield EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre River vs Banfield EN VIVO por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de River vs Banfield por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
¿A qué hora juega River vs Banfield por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 5:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:30 p.m.
- España: 11:30 p.m.
¿Qué canal transmite River vs Argentinos Juniors EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|5:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|5:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|7:30 p.m.
|TNT Sports Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|7:30 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|6:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|6:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|4:30 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|6:30 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|11:30 p.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver River vs Banfield por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Jueves 26 de febrero del 2026
- Partido: River Plate vs. Banfield
- Horario: 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.
- Estadio: Más Monumental
¿En qué canal ver River vs Banfield por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de River vs Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa River vs Banfield por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de River vs Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver River vs Banfield por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de River vs Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.