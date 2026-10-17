River Plate recibirá a Belgrano en el Estadio Julio César Villagra este domingo 18 de octubre de 2026 a las 20:15 horas (Argentina) por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. ¿Qué canales transmiten River Plate vs. Belgrano por Torneo Clausura 2026? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs. Belgrano según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

¿A qué hora hora juega River Plate vs. Belgrano por Torneo Clausura 2026?

El partido de River Plate vs. Belgrano empieza a la 6:15 PM de Perú, 8:15 PM de Argentina y 7:15 PM de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.

Horarios del partido, River Plate vs. Belgrano por Torneo Clausura 2026

En Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas.

18:15 horas. En Venezuela y Bolivia: 19:15 horas.

19:15 horas. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:15 horas.

20:15 horas. En México y Centroamérica: 17:15 horas.

17:15 horas. En Estados Unidos (New York): 19:15 horas.

19:15 horas. En España: 1:15 horas lunes.

Canales TV para ver River Plate vs. Belgrano por Liga Profesional Argentina 2026

El partido de River Plate vs. Belgrano será transmitido a través de ESPN Premium y Disney+ Premium en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.

Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Belgrano por Torneo Clausura

Fecha: Domingo 18 de octubre del 2026.

Domingo 18 de octubre del 2026. Partido: River Plate vs. Belgrano.

River Plate vs. Belgrano. Hora: 17:15 (MEX); 19:15 ET (USA); 18:15 (PER/COL/ECU); 20:15 (ARG/URU/PAR).

17:15 (MEX); 19:15 ET (USA); 18:15 (PER/COL/ECU); 20:15 (ARG/URU/PAR). Canales TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. Estadio: Julio César Villagra.

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Belgrano hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?

En Perú, el partido River Plate vs. Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal transmiten River Plate vs. Belgrano hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido River Plate vs. Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN Premium, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.