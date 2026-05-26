River Plate recibirá a Blooming este miércoles 27 de junio del 2026 en el Estadio Más Monumental por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

River está virtualmente clasificado a la ronda de los 16 mejores y solo necesita un punto para asegurarse el primer puesto del Grupo H, que comanda con once unidades.

Blooming, en tanto, no tiene chances de pasar a octavos ni de pelear por el pase a los playoffs, pues está en la última casilla con una unidad..

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de River Plate vs. Blooming por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney Plus, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

River Plate - Blooming. (Photo by AIZAR RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

¿A qué hora juega River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite River Plate vs. Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Colombia 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Ecuador 7:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Argentina 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Brasil 9:30 p.m. --- Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Uruguay 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Chile 9:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Bolivia 8:30 p.m. Tigo Sports Tigo Sports Venezuela 8:30 p.m. DIRECTV Sports DGO Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana

Fecha : Miércoles 27 de junio del 2026.

: Miércoles 27 de junio del 2026. Partido : River Plate vs. Blooming.

: River Plate vs. Blooming. Horario : 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : DIRECTV Sports, DGO.

: DIRECTV Sports, DGO. Estadio: Más Monumental.

¿Qué canal pasa River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney Plus.

¿En qué canal ver River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.