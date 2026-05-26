Por Adrián Puga

recibirá a Blooming este miércoles 27 de junio del 2026 en el Estadio Más Monumental por la fecha 6 del Grupo H de la .

River está virtualmente clasificado a la ronda de los 16 mejores y solo necesita un punto para asegurarse el primer puesto del Grupo H, que comanda con once unidades.

Blooming, en tanto, no tiene chances de pasar a octavos ni de pelear por el pase a los playoffs, pues está en la última casilla con una unidad..

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿Dónde ver River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 de Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Argentina.

Si deseas ver el partido de River Plate vs. Blooming por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney Plus, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.

River Plate - Blooming. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
River Plate - Blooming. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES

¿A qué hora juega River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. del jueves

¿Qué canal transmite River Plate vs. Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Colombia7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Ecuador7:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Argentina9:30 p.m.ESPNDisney Plus
Brasil9:30 p.m.---Paramount+
Paraguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Uruguay9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Chile9:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Bolivia8:30 p.m.Tigo SportsTigo Sports
Venezuela8:30 p.m.DIRECTV SportsDGO
Estados Unidos8:30 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana

  • Fecha: Miércoles 27 de junio del 2026.
  • Partido: River Plate vs. Blooming.
  • Horario: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: DIRECTV Sports, DGO.
  • Estadio: Más Monumental.

¿Qué canal pasa River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana en Argentina?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney Plus.

¿En qué canal ver River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana en Perú?

En Perú, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.

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