River Plate recibirá a Blooming este miércoles 27 de junio del 2026 en el Estadio Más Monumental por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.
River está virtualmente clasificado a la ronda de los 16 mejores y solo necesita un punto para asegurarse el primer puesto del Grupo H, que comanda con once unidades.
Blooming, en tanto, no tiene chances de pasar a octavos ni de pelear por el pase a los playoffs, pues está en la última casilla con una unidad..
A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.
¿Dónde ver River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 de Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre River Plate vs. Blooming EN VIVO por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN por cable en Argentina.
Si deseas ver el partido de River Plate vs. Blooming por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney Plus, y podrás ver el canal de DSports en el resto de Sudamérica.
Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana será a través de Fanatiz y beIN Sports.
¿A qué hora juega River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m. del jueves
¿Qué canal transmite River Plate vs. Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Colombia
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Ecuador
|7:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN
|Disney Plus
|Brasil
|9:30 p.m.
|---
|Paramount+
|Paraguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Uruguay
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Chile
|9:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Bolivia
|8:30 p.m.
|Tigo Sports
|Tigo Sports
|Venezuela
|8:30 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|beIN SPORTS
|Fanatiz
Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana
- Fecha: Miércoles 27 de junio del 2026.
- Partido: River Plate vs. Blooming.
- Horario: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: DIRECTV Sports, DGO.
- Estadio: Más Monumental.
¿Qué canal pasa River Plate vs. Blooming por Copa Sudamericana en Argentina?
En Argentina, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite ESPN y Disney Plus.
¿En qué canal ver River Plate vs. Carabobo por Copa Sudamericana en Perú?
En Perú, el partido de River Plate vs. Blooming por la fecha 6 de la Copa Sudamericana lo transmite DIRECTV Sports y DGO.