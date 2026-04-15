River Plate recibe a Carabobo en el Estadio Más Monumental, este miércoles 15 de abril por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘Millonarios’ llegan a este partido como favoritos y uno de los candidatos a pasar de fase; no obstante, en el debut empataron a uno con Blooming.

Por su parte, Carabobo buscará sacar sorprender en condición de local. El cuadro chileno venció 1-0 al RB Bragantino y lidera el Grupo H.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver River vs Carabobo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre River vs Carabobo EN VIVO por la jornada 2 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido a través de ESPN y Disney Plus en Argentina. Si deseas ver el partido de River vs Carabobo vía streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, Flow y Telecentro Play.

¿A qué hora juega River vs Carabobo por Copa Sudamericana 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite River vs Carabobo EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Colombia 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Ecuador 7:30 p.m. ESPN Disney Plus Argentina 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Brasil 9:30 p.m. - Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Uruguay 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Chile 9:30 p.m. ESPN Disney Plus Bolivia 8:30 p.m. ESPN Disney Plus Venezuela 8:30 p.m. ESPN Disney Plus México 6:30 p.m. - Disney Plus Estados Unidos 8:30 p.m. beIN SPORTS Fanatiz España 2:30 a.m. Movistar Liga de Campeones Movistar +

Horario, canal TV y dónde ver River vs Carabobopor Copa Sudamericana 2026

Fecha : Miércoles 15 de abril del 2026

: Miércoles 15 de abril del 2026 Partido : River vs Carabobo

: River vs Carabobo Horario : 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina

: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina Canal : ESPN, Disney Plus

: ESPN, Disney Plus Estadio: Estadio Más Monumental

River vs. Carabobo FC se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. (Foto: River Plate)

¿En qué canal ver River vs Carabobo por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido de River vs Carabobo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo transmite ESPN y Disney Plus por streaming.

¿Qué canal pasa River vs Carabobo por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de River vs Carabobo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo pasa ESPN y Disney Plus por streaming.

¿Cómo ver River vs Carabobo por Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de River vs Carabobo por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo pasa beIN SPORTS y Fanatiz por streaming.

Formaciones de River vs Carabobo

River: Beltrán, Ramírez, Acuña, Martínez Quarta, Montiel, Moreno, Vera, Galván, Driussi, Colidio, Subiabre.

Beltrán, Ramírez, Acuña, Martínez Quarta, Montiel, Moreno, Vera, Galván, Driussi, Colidio, Subiabre. Carabobo FC: Bruera, Fuentes, González, Bahachille, Tortolero, Pérez, Orozco, López, Meza, Mendoza, Ramírez.