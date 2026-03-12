River Plate visita a Banfield en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, este jueves 12 de marzo por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Millonarios’ llegan a este duelo tras el empate ante Independiente Rivadavia y como noveno en la tabla de posiciones con once unidades.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver River vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre River vs Huracán EN VIVO por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de River vs Huracán por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
¿A qué hora juega River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026?
¿Qué canal transmite River vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|TNT Sports Premium
|Disney+ Premium, Max
|Brasil
|9:30 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|1:30 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
- Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026
- Partido: River Plate vs. Huracán
- Horario: 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
¿En qué canal ver River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?
En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.
¿Qué canal pasa River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?
En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.
¿Cómo ver River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?
En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.