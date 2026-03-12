Por Redacción EC

visita a en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, este jueves 12 de marzo por la décima fecha del Torneo Apertura de la .

Los ‘Millonarios’ llegan a este duelo tras el empate ante Independiente Rivadavia y como noveno en la tabla de posiciones con once unidades.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

Revisa qué canales transmiten el partido de River Plate vs. Huracán y los horarios para ver el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: @RiverPlate)
Revisa qué canales transmiten el partido de River Plate vs. Huracán y los horarios para ver el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: @RiverPlate)

¿Dónde ver River vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre River vs Huracán EN VIVO por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de River vs Huracán por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

¿A qué hora juega River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m.

¿Qué canal transmite River vs Huracán EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Colombia7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Ecuador7:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Argentina9:30 p.m.TNT Sports PremiumDisney+ Premium, Max
Brasil9:30 p.m.ESPN 4Disney+ Premium
Paraguay9:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Uruguay9:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Chile9:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Bolivia8:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Venezuela8:30 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
México6:30 p.m.FanatizDisney+ Premium
Estados Unidos8:30 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España1:30 a.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026

  • Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026
  • Partido: River Plate vs. Huracán
  • Horario: 7:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium y TyC Sports.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
River Plate's forward #35 Joaquin Freitas (R) celebrates scoring his team's third goal with teammate forward #09 Sebastian Driussi (L) during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Banfield at the Mas Monumental Stadium in Buenos Aires on February 26, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
River Plate's forward #35 Joaquin Freitas (R) celebrates scoring his team's third goal with teammate forward #09 Sebastian Driussi (L) during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Banfield at the Mas Monumental Stadium in Buenos Aires on February 26, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO

¿En qué canal ver River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver River vs Huracán por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Perú, el partido de River vs Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.