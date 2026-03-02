Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
River Plate visita a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas, este lunes 2 de marzo por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.
Los ‘Millonarios’ tuvieron un pequeño respiro tras la victoria por 3 a 1 sobre Banfield, pero inicia una nueva etapa sin Marcelo Gallardo en el banquillo.
A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿Dónde ver River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
La transmisión del partido entre River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.
ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.
Si deseas ver el partido de River Plate vs. Independiente Rivadavia por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.
En Sudamérica, la transmisión del partido de River Plate vs. Independiente Rivadavia va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.
¿A qué hora juega River Plate vs. Independiente Rivadavia por Liga Profesional Argentina 2026?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.
- España: 1:30 a.m.
¿Qué canal transmite River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|7:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|9:30 p.m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|9:30 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|9:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|8:30 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|6:30 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|1:30 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
¡HOY JUEGA RIVER! ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/kGCviVBu7H— River Plate (@RiverPlate) March 2, 2026
