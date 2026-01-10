(FILES) River Plate's forward #19 Sebasti�n Driussi celebrates after scoring his team's fourth goal during the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament match between River Plate and Godoy Cruz at MAS Monumental Stadium in Buenos Aires on August 17, 2025. Backed by a weak peso under the ultra-liberal policies of President Javier Milei, Argentine football has regained momentum and now generates millions. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Redacción EC
River Plate y Millonarios se verán las caras por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026, desde Estadio Gran Parque Central de Montevideo. El conjunto comandado por Marcelo Gallardo se preparará con duelos amistosos en Uruguay.

¿Dónde ver River Plate vs. Millonarios EN VIVO GRATIS?

El partido de River Plate vs. Millonarios en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata se podrá a través de la plataforma Disney Plus en todo el territorio peruano.

Para que puedas ver Disney Plus en Perú, deberás descargarte la app y registrarte al plan que más te convenga. Luego, podrás ver todo el contenido en streaming para celulares, SmarTV, tablet y PC.

¿Canal de TV para ver River Plate vs. Millonarios en Perú?

El partido de River Plate vs. Millonarios en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Perú por Disney Plus.

¿En dónde pasan River Plate vs. Millonarios en Argentina?

El partido de River Plate vs. Millonarios en vivo por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Argentina por ESPN Premium.

