River Plate y Racing Club se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 en el Estadio Eva Perón por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Después de haber estado varias fechas en el fondo de la tabla, River se recuperó y ahora está quinto en el Grupo B, mientras que en la Tabla Anual trepó al séptimo escalón, más afianzado entre los que aspiran a la Copa Sudamericana 2027 y a cuatro puntos de Rosario Central, que de momento tiene el último cupo a la Libertadores del año próximo.
¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Racing Club por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Racing Club según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Racing Club por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Racing Club empieza a las 17:15 PM de Perú, 19:15 PM de Argentina y 18:15 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Racing Club por Torneo Clausura 2026
- En Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas
- En Venezuela y Bolivia: 18:15 horas
- En Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 19:15 horas
- En México y Centroamérica: 16:15 horas
- En Estados Unidos (New York): 18:15 horas
- En España: 00:15 horas del jueves
Canales TV para ver River Plate vs. Racing Club por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Racing Club será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Racing Club por Torneo Clausura
- Fecha: Domingo 24 de octubre del 2026.
- Partido: River Plate vs. Racing Club.
- Hora: 16:15 (MEX); 17:15 ET (USA); 18:15 (PER/COL/ECU); 19:15 (ARG/URU/PAR/CHI).
- Canales TV: ESPN y TNT Sports.
- Streaming: HBO Max y Disney+ Premium.
- Estadio: Monumental.
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Racing Club hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Racing Club por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- ESPN
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Racing Club hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Racing Club por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max y Disney+ Premium.
- TNT Sports
- Disney+ Premium
- HBO Max