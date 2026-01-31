River Plate visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, este domingo 1 de febrero por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Los millonarios comenzaron con el pie derecho el campeonato argentino al sumar 2 victorias consecutivas. La primer fue en condición de visita frente a Barracas Central y la segunda de local ante Gimnasia de la Plata. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver River vs Rosario Central EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre River vs Rosario Central EN VIVO por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de TNT Sports Premium por cable en Argentina. Para ver TNT Sports Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de River vs Rosario Central por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

En Sudamérica, la transmisión del partido de River vs Rosario Central va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de River Plate vs Rosario Central y los horarios para ver el partido por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en el estadio Gigante de Arroyito.

¿A qué hora juega River vs Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m.

¿Qué canal transmite River vs Rosario Central EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Colombia 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Ecuador 7:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Argentina 9:30 p.m. TNT Sports Premium Disney+ Premium Brasil 9:30 p.m. ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 9:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Uruguay 9:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Chile 9:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Bolivia 8:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Venezuela 8:30 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium México 6:30 p.m. Fanatiz Disney+ Premium Estados Unidos 7:30 p.m. TyC Sports Fanatiz USA, fuboTV España 1:30 a.m. Movistar Liga de Campeones Movistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver River vs Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026

Fecha : Domingo 1 de febrero del 2026

: Domingo 1 de febrero del 2026 Partido : River vs Rosario Central

: River vs Rosario Central Horario : 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : TNT Sports Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.

: TNT Sports Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz. Estadio: Gigante de Arroyito.

River Plate vs Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 en el estadio Gigante de Arroyito. / LUIS ROBAYO

¿En qué canal ver River vs Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de River vs Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa River vs Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de River vs Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa TNT Sports Premium, HBO Max y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver River vs Rosario Central por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de River vs Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.

Formaciones de River vs Rosario Central

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, MarcosAcuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, MarcosAcuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.