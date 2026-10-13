River Plate y Sarmiento se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 en el Estadio Eva Perón por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Sarmiento por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Sarmiento según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
River Plate y Sarmiento se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 en el Estadio Eva Perón por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Sarmiento por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Sarmiento según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.
¿A qué hora hora juega River Plate vs. Sarmiento por Torneo Clausura 2026?
El partido de River Plate vs. Sarmiento empieza a las 17:00 PM de Perú, 19:00 PM de Argentina y 18:00 horas de Estados Unidos. A continuación, te dejamos todos los horarios del partido por Torneo Clausura.
Horarios del partido, River Plate vs. Sarmiento por Torneo Clausura 2026
En Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
En Venezuela y Bolivia: 18:00 horas
En Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
En México y Centroamérica: 16:00 horas
En Estados Unidos (New York): 18:00 horas
En España: 00:00 horas del jueves
Canales TV para ver River Plate vs. Sarmiento por Liga Profesional Argentina 2026
El partido de River Plate vs. Sarmiento será transmitido a través de TNT Sports, Disney+ Premium y HBO Max en Argentina. Mientras que para Perú y resto de Sudamérica lo transmite ESPN y Disney+ Premium.
Horario, TV y dónde ver en vivo el River Plate vs. Sarmiento por Torneo Clausura
Fecha: Miércoles 14 de octubre del 2026.
Partido: River Plate vs. Sarmiento.
Hora: 16:00 (MEX); 17:00 ET (USA); 18:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR/CHI).
Canales TV: ESPN y TNT Sports.
Streaming: HBO Max y Disney+ Premium.
Estadio: Eva Perón.
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Sarmiento hoy por Torneo Clausura 2026 en Perú?
En Perú, el partido River Plate vs. Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
ESPN
Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Sarmiento hoy por Torneo Clausura 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido River Plate vs. Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina se transmitirá EN VIVO por TNT Sports, señal que posee los derechos del Torneo Clausura, y también se podrá ver vía streaming a través de HBO Max yDisney+ Premium.