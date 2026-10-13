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Resumen

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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate vs. Sarmiento el miércoles 14 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre River Plate vs. Sarmiento el miércoles 14 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.
Por Adrián Puga

River Plate y Sarmiento se enfrentan este miércoles 14 de octubre del 2026 en el Estadio Eva Perón por la undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Qué canales transmiten el partido de River Plate vs Sarmiento por Torneo Clausura? Conoce en qué canales ver el partido de River Plate vs Sarmiento según tu país y dónde verlo ONLINE vía streaming.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.