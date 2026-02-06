En qué canal ver River Plate vs. Tigre por fecha 4 del Torneo Apertura

¿Dónde ver River vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos equipos se encuentran con la misma cantidad de puntos y disputarán un duelo que podría poner al ganador en la cima de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Millonarios’ quieren mantenerse invictos con su gente en el Estadio Más Monumental.
Para que puedas ver el partido entre River Plate vs. Tigre, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver River vs. Tigre EN VIVO GRATIS?
El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+, ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten River vs. Tigre HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium
- En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Brasil lo pasa: Disney+
- En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
- En México lo pasa: Fanatiz y Disney+
- En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV
- En España lo televisa: FuboTV
¿Qué canal transmite River vs Tigre EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|6:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Colombia
|6:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Ecuador
|6:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Argentina
|8:00 p.m.
|TNT Sports Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|8:00 p.m.
|ESPN 4
|Disney+ Premium
|Paraguay
|8:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Uruguay
|8:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Chile
|8:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Bolivia
|7:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|Venezuela
|7:00 p.m.
|ESPN y TyC Sports
|Disney+ Premium
|México
|5:00 p.m.
|Fanatiz
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|7:00 p.m.
|TyC Sports
|Fanatiz USA, fuboTV
|España
|2:00 a.m.
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar Plus
Horario, canal TV y dónde ver River vs Tigre por Liga Profesional Argentina 2026
- Fecha: Sábado 7 de febrero del 2026
- Partido: River Plate vs Tigre
- Horario: 6:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
- Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.
- Estadio: Más Monumental
