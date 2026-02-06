En qué canal ver River Plate vs. Tigre por fecha 4 del Torneo Apertura

Por Redacción EC

¿Dónde ver vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos equipos se encuentran con la misma cantidad de puntos y disputarán un duelo que podría poner al ganador en la cima de la . Los ‘Millonarios’ quieren mantenerse invictos con su gente en el Estadio Más Monumental.

Para que puedas ver el partido entre River Plate vs. Tigre, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Tigre por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina desde el estadio Más Monumental.
Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Tigre por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina desde el estadio Más Monumental.
¿Dónde ver River vs. Tigre EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+, ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Tigre HOY EN VIVO?

  • En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium
  • En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Brasil lo pasa: Disney+
  • En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports
  • En México lo pasa: Fanatiz y Disney+
  • En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV
  • En España lo televisa: FuboTV

¿Qué canal transmite River vs Tigre EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Colombia6:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Ecuador6:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Argentina8:00 p.m.TNT Sports PremiumDisney+ Premium
Brasil8:00 p.m.ESPN 4Disney+ Premium
Paraguay8:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Uruguay8:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Chile8:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Bolivia7:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Venezuela7:00 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
México5:00 p.m.FanatizDisney+ Premium
Estados Unidos7:00 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España2:00 a.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver River vs Tigre por Liga Profesional Argentina 2026

  • Fecha: Sábado 7 de febrero del 2026
  • Partido: River Plate vs Tigre
  • Horario: 6:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: TNT Sports Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.
  • Estadio: Más Monumental

¿Cómo ver partido River vs. Tigre en Perú?

El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.

¿En dónde televisan partido River vs. Tigre EN DIRECTO, en España?

El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en España por fuboTV.

¿En qué canales ver partido River vs. Tigre en México?

El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido River vs. Tigre en Estados Unidos?

El partido de River vs. Tigre en vivo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.

