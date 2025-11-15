¿Dónde ver River vs. Vélez Sarsfield EN VIVO GRATIS Los ‘Millonarios’ saldrán con todo por una victoria que los acerque a la clasificación a la Copa Libertadores. Recordemos que los dirigidos por Marcelo Gallardo ya no dependen de sí mismos.

River Plate estará pendiente del partido de Argentinos Juniors. Pues necesita que ‘El Bicho’ no venza a Estudiantes de La Plata.

A continuación, conoce los canales que pasarán este importante duelo que se disputará en el Estadio José Amalfitani.

¿Dónde ver River Plate vs. Vélez EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Vélez en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de TNT Sports y MAX en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River Plate vs. Vélez HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Max y TNT Sports

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

¿Cómo ver partido River Plate vs. Vélez en Perú?

El partido de River vs. Vélez en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Perú por Disney+ y TyC Sports.

¿Dónde puedo ver River Plate vs. Vélez EN DIRECTO, en Argentina?

El partido de River vs. Vélez en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Argentina por Max y TNT Sports.

¿En qué canales ver partido River Plate vs. Vélez en México?

El partido de River vs. Vélez en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido River Plate vs. Vélez en Estados Unidos?

El partido de River vs. Vélez en vivo por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.