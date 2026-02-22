En qué canal pasan River Plate vs. Vélez y a qué hora juegan por Liga Argentina

River Plate visita a Vélez Sarsfield en el estadio José Almafitani, este domingo 22 de febrero por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026.

Los ‘Millonarios’ no llegan en su mejor momento. Con tres partidos consecutivos sin sumar una victoria y ante un duro rival, buscarán volver a la senda del triunfo.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver River Plate vs. Vélez EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Vélez EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de River Plate vs. Vélez por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

En Sudamérica, la transmisión del partido de River Plate vs. Vélez va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.

River Plate vs. Ciudad Bolívar por 32vos. de final de la Copa Argentina. (Diseño: Depor)

¿A qué hora juega River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.

7:15 p.m. España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Vélez EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Colombia 5:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Ecuador 5:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Argentina 7:15 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Brasil 7:15 p.m. ESPN 4 Disney+ Premium Paraguay 7:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Uruguay 7:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Chile 7:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Bolivia 6:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium Venezuela 6:15 p.m. ESPN y TyC Sports Disney+ Premium México 4:15 p.m. Fanatiz Disney+ Premium Estados Unidos 5:15 p.m. TyC Sports Fanatiz USA, fuboTV España 11:15 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar Plus

Horario, canal TV y dónde ver River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026

Fecha : Domingo 22 de febrero del 2026

: Domingo 22 de febrero del 2026 Partido : River Plate vs. Vélez

: River Plate vs. Vélez Horario : 7:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 7:15 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz.

: ESPN Premium, Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports y Fanatiz. Estadio: José Almafitani

River Plate vs. Ciudad Bolívar por 32vos. de final de la Copa Argentina. (Diseño: Depor)

¿En qué canal ver River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026 en Perú?

En Perú, el partido de River Plate vs. Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo transmite ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium por streaming.

¿Qué canal pasa River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de River Plate vs. Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa ESPN Premium y Disney+ Premium por streaming.

¿Cómo ver River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de River Plate vs. Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 lo pasa fuboTV, TyC Sports y Fanatiz por streaming.