En qué canal pasan River Plate vs. Vélez y a qué hora juegan por Liga Argentina

visita a en el estadio José Almafitani, este domingo 22 de febrero por la sexta fecha del Torneo Apertura de la .

Los ‘Millonarios’ no llegan en su mejor momento. Con tres partidos consecutivos sin sumar una victoria y ante un duro rival, buscarán volver a la senda del triunfo.

A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver River Plate vs. Vélez EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Vélez EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 será transmitido a través de ESPN Premium por cable en Argentina. Para ver ESPN Premium, deberás de contratar cualquier servicio de cableoperador como: Telecentro, Cablevisión Flow, DirecTV, Movistar TV, Claro TV. Dibox, Supercanal, Antina, entre otros.

ESPN Premium y TNT Sports Premium en Argentina no están incluidos automáticamente en los paquetes básicos de cable; casi siempre se contratan como un adicional (extra pago) llamado “Pack Fútbol” o similar.

Si deseas ver el partido de River Plate vs. Vélez por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, Flow App, DGO, Telecentro Play y TNT Sports GO.

En Sudamérica, la transmisión del partido de River Plate vs. Vélez va a través de ESPN, TyC Sports y Disney+ Premium. En México lo podrás ver en Fanatiz y Disney+ Premium. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y TyC Sports.

¿A qué hora juega River Plate vs. Vélez por Liga Profesional Argentina 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:15 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:15 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:15 p.m.
  • España: 11:15 p.m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Vélez EN VIVO por Liga Profesional Argentina 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Colombia5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Ecuador5:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Argentina7:15 p.m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Brasil7:15 p.m.ESPN 4Disney+ Premium
Paraguay7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Uruguay7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Chile7:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Bolivia6:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
Venezuela6:15 p.m.ESPN y TyC SportsDisney+ Premium
México4:15 p.m.FanatizDisney+ Premium
Estados Unidos5:15 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España11:15 p.m.Movistar Liga de CampeonesMovistar Plus

