¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán EN VIVO GRATIS Los ‘Millonarios’ buscarán mantener el liderazgo del Clausura argentino en su visita a Tucumán por la novena fecha, mientras dosifica el plantel para la revancha contra Palmeiras, tras perder como local (1-2) en la ida de los cuartos de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que con la Copa Argentina se mantiene vivo en tres competencias, lidera invicto el grupo B del Clausura con 18 puntos, dos por delante del sorprendente Deportivo Riestra (16), y tres arriba de Vélez Sarsfield (15), los escoltas más cercanos.

Aunque los resultados lo acompañan, pues solo ha sufrido tres derrotas en la temporada, River sigue sin mostrar constancia en el juego.

Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán por la fecha 9 de la Liga Profesional Argentina desde el Estadio Monumental José Fierro.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Atlético Tucumán en vivo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por el canal de Disney+, TNT Sports y MAX en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Atlético Tucumán HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

⚽️✅ Jueves en River Camp 📍 pic.twitter.com/kND3lX8fDA — River Plate (@RiverPlate) September 19, 2025

