River Plate recibe a Belgrano este domingo 5 de abril por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. El partido se jugará en el Estadio Monumental, en un duelo clave para la pelea por los primeros puestos del Grupo B.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega en buena racha, mientras que el conjunto cordobés buscará dar el golpe como visitante y recuperar terreno en la tabla.

¿Dónde ver River vs Belgrano EN VIVO en Argentina?

El partido entre River Plate vs Belgrano se podrá ver en vivo por TV a través de TNT Sports, señal exclusiva del Pack Fútbol en Argentina.

Además, también estará disponible vía streaming en plataformas digitales de cableoperadores como Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el servicio correspondiente.

Revisa a qué hora juega River Plate HOY vs Belgrano, en qué canales transmiten el partido y dónde ver ONLINE por 13 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Más Monumental. / LUIS ROBAYO

¿A qué hora juegan River vs Belgrano?

El encuentro está programado para jugarse desde las 18:00 horas de Argentina en el Estadio Monumental.

Argentina: 18:00

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Chile: 17:00

River vs Belgrano: previa del partido

River Plate buscará su cuarto triunfo consecutivo desde la llegada de Eduardo Coudet, con el objetivo de consolidarse en la parte alta del torneo. Por su parte, Belgrano intentará dar la sorpresa en Núñez y sumar puntos importantes en su lucha dentro del Grupo B.

Se espera un partido intenso, con dos equipos protagonistas que atraviesan momentos competitivos en el campeonato argentino.