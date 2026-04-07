River Plate visita a Blooming en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas, este miércoles 8 de abril por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Los ‘Millonarios’ llegan a este partido como favoritos y uno de los candidatos a pasar de fase. Además, acumulan cuatro triunfos consecutivos y están motivados tras la llegada del ‘Chacho’ Coudet como director técnico. Por su parte, Blooming llegó a esta instancia luego de eliminar a San Antonio Bulo Bulo y buscará sacar provecho de su localía para sumar tres puntos claves en el inicio del certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿Dónde ver River vs Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del partido entre River vs Blooming EN VIVO por la jornada 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido a través de DirecTV y DGO en Argentina. Si deseas ver el partido de River vs Blooming vía streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, Flow y Telecentro Play.

En Sudamérica, la transmisión del partido de River vs Blooming va a través de DirecTV y DGO. En México lo podrás ver en DirecTV y DGO. Y finalmente, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido fuboTV, Fanatiz y bein Sports.

Revisa qué canales transmiten el partido de River Plate vs Blooming y los horarios para verlo por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 desde el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas.

¿A qué hora juega River vs Blooming por Copa Sudamericana 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m.

¿Qué canal transmite River vs Blooming EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:30 p.m. DSports DGO Colombia 7:30 p.m. DSports DGO Ecuador 7:30 p.m. DSports DGO Argentina 9:30 p.m. DSports DGO Brasil 9:30 p.m. Paramount+ Paramount+ Paraguay 9:30 p.m. DSports DGO Uruguay 9:30 p.m. DSports DGO Chile 9:30 p.m. DSports DGO Bolivia 8:30 p.m. DSports DGO Venezuela 8:30 p.m. DSports DGO México 6:30 p.m. DSports DGO Estados Unidos 8:30 p.m. Fanatiz, fuboTV Fanatiz, fuboTV España 2:30 a.m. LaLiga+ LaLiga+

Horario, canal TV y dónde ver River vs Blooming por Copa Sudamericana 2026

Fecha : Miércoles 8 de abril del 2026

: Miércoles 8 de abril del 2026 Partido : River vs Blooming

: River vs Blooming Horario : 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

: 9:30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina. Canal : DirecTV, DSports, DGO, Fanatiz, fuboTV

: DirecTV, DSports, DGO, Fanatiz, fuboTV Estadio: Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas.

River vs Blooming EN VIVO se enfrentan por la fecha 1 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

¿En qué canal ver River vs Blooming por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido de River vs Blooming por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo transmite DirecTV y DGO por streaming.

¿Qué canal pasa River vs Blooming por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de River vs Blooming por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo pasa DirecTV, DGO, Flow y Telecentro Play por streaming.

¿Cómo ver River vs Blooming por Copa Sudamericana 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de River vs Blooming por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 lo pasa fuboTV y Fanatiz por streaming.

Formaciones de River vs Blooming

River : Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Gabriel Valverde, Julio Vila, Diago Giménez; Moisés Villarroel, Danny Bejaran, Matías Abisab, Roberto Hinojoza, Bayron Garcés, César Menacho.