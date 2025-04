Conoce dónde se puede ver el partido River vs Boca por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (Argentina). Revisa en qué canales y plataformas online puedes mirar la transmisión por TV y streaming. A continuación, descubre cuáles son las señales que transmiten en vivo y en línea.

Dónde ver River vs Boca - LPF AFA Apertura 2025 Fecha 15

Estos son los canales y plataformas que tienen los derechos para transmitir el super clásico River vs Boca por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

📺 Argentina - TNT Sports, ESPN Premium

📺 Perú - ESPN, DIRECTV, Disney Plus

📺 Chile - ESPN, Disney Plus

📺 Colombia - ESPN, Disney Plus

📺 Sudamérica - ESPN, Disney Plus

📺 Centroamérica - ESPN, Disney Plus

📺 México - ESPN, Disney Plus

📺 Estados Unidos - Fanatiz, TyC Sports

Si quieres ver la transmisión del partido River vs Boca en el estadio Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2025 tienes más de una alternativa: si eres de Argentina puedes mirar el clásico por TNT Sports y ESPN Premium, suscribiéndote al Pack Fútbol en Flow, Telecentro Play y DIRECTV GO (DGO). EN Perú y otros países de Sudamérica debes sintonizar ESPN, a través de Disney Plus, DIRECTV GO y otras plataformas. Fubo y Paramount+ televisan en México. Si eres de España o cualquier otro país, puedes seguir la transmisión online vía streaming por Fanatiz, fubo y AFA Play; mientras que TyC Sports, fubo y Fanatiz pasan el juego en Estados Unidos.