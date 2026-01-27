Redacción EC
vs EN VIVO: este miércoles 28 de enero del 2026, los ‘Millonarios’ reciben a Gimnasia en partido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Monumental. Tras debutar con triunfo en la jornada anterior, River buscará una nueva victoria en casa ante su gente. Por otro lado, el rival de turno intentará dar el golpe en escenario adverso para sumar tres puntos claves y escalar posiciones en el campeonato. A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

River vs Gimnasia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Monumental.
/ Marcelo Endelli

¿Dónde ver River vs Gimnasia EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

La transmisión del partido entre River vs Gimnasia será transmitido por ESPN 5 y Disney Plus para todo el Perú. Por otro lado, en Argentina, podrás ver el partido por TNT Sports y Disney Plus.

En el resto de Sudamérica, el partido de River vs Gimnasia será transmitido por ESPN 5 y Disney Plus; para México lo pasará Fanatiz y en Estados Unidos se verá por Fanatiz USA y TyC Sports International.

¿A qué hora juega River vs Gimnasia EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite River vs Gimnasia EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Colombia6:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Ecuador6:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Argentina8:00 p.m.TNT SportsDisney Plus
Brasil8:00 p.m.ESPN 4Disney Plus
Paraguay8:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Uruguay8:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Chile8:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Bolivia7:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Venezuela7:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Costa Rica5:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Honduras5:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
El Salvador5:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
Guatemala5:00 p.m.ESPN 5Disney Plus
México5:00 p.m.No confirmadoDisney Plus, Fanatiz
Estados Unidos7:00 p.m.TyC SportsFanatiz USA, fuboTV
España12:00 a.m.No confirmadoFanatiz

¿Cómo ver en México, River vs Gimnasia EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

En México, el juego de River vs Gimnasia lo pasa Fanatiz y Disney Plus mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ESPN 5 y Disney Plus.

Horario, TV y dónde ver River vs Gimnasia por el Torneo Apertura 2026

  • Fecha: Miércoles 28 de enero del 2026
  • Partido: River vs Gimnasia
  • Horario: 8:00 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.
  • Canal: TNT Sports, Disney Plus, ESPN 5.
  • Estadio: Estadio Monumental.
Revisa qué canales transmiten el partido de River vs Gimnasia y los horarios para ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 desde el Estadio Monumental.
Posibles alineaciones de River vs Gimnasia

  • River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.

¿Dónde juega River vs Gimnasia por el Torneo Apertura 2026?

El partido de River vs Gimnasia por el Torneo Apertura 2026 se jugará en el Estadio Monumental, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y tiene una capacidad para albergar a más de 85 mil espectadores.

