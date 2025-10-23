River vs. Independiente Rivadavia se enfrentan este viernes 24 de octubre por la semifinal de la Copa Argentina 2025 desde el Estadio Mario Alberto Kempes. El partido inicia a las 8:10 PM (hora peruana) y será transmitido por TyC Sports para todo Sudamérica. En México y Estados Unidos, el partido va también por Fanatiz.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este partido en medio de las críticas de los hinchas y la prensa local por seis derrotas en los últimos siete partidos, y solo una victoria (en la Copa Argentina ante Racing).

‘La Lepra’ llegó a esta instancia tras vencer por 3-1 a Tigre en los cuartos de final. Además, no ha podido obtener una victoria en sus últimos seis duelos.

¿Dónde ver River vs. Independiente Rivadavia EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será transmitido por el canal de TyC Sports en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Independiente Rivadavia HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: TyC Sports

En Uruguay lo pasa: TyC Sports

En Chile lo pasa: TyC Sports

En Ecuador lo pasa: TyC Sports

En Venezuela lo pasa: inter y TyC Sports

En Perú lo pasa: TyC Sports

En Brasil lo pasa: Xsports

En Colombia lo pasa: TyC Sports

En Bolivia lo pasa: TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y TyC Sports

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

¿Cómo ver partido River vs. Independiente Rivadavia en Perú?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports.

¿Cómo ver partido River vs. Independiente Rivadavia EN DIRECTO, en Argentina?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports y TyC Sports Play.

¿En qué canales ver partido River vs. Independiente Rivadavia en México?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports y Fanatiz.

¿Cómo ver partido River vs. Independiente Rivadavia en Estados Unidos?

El partido de River vs. Independiente Rivadavia en vivo por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.