¿Dónde ver River vs. Lanús EN VIVO y EN DIRECTO? El millonario visita a Lanús en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez por sexta jornada de la Liga Profesional Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo llega con los ánimos a tope, luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde Franco Armani fue la figura de la llave.

Además de meterse entre los 8 mejores del continente, River llega de vencer 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental. Por otro lado, Lanús, clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de vencer por penales a Central Córdoba, y en el Torneo Clausura, venció de visitante 2-1 a Gimnasia de la Plata.

Para que puedas ver el partido entre River Plate vs. Lanús, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Lanús por la fecha 6 de la Liga Profesional Argentina desde el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

¿Dónde ver River vs. Lanús EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Lanús en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025, será transmitido por el canal de Disney+, ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Lanús HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Lanús por la fecha 6 del #TorneoBetano. 💪⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/OrrfAyhGgR — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2025

¿Cómo ver partido River vs. Lanús en Perú?

El partido de River vs. Lanús en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.

¿En dónde televisan partido River vs. Lanús EN DIRECTO, en España?

El partido de River vs. Lanús en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en España por fuboTV.

¿En qué canales ver partido River vs. Lanús en México?

El partido de River vs. Lanús en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido River vs. Lanús en Estados Unidos?

El partido de River vs. Lanús en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.