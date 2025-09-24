¿Dónde ver River vs. Palmeiras HOY EN VIVO? El partido de vuelta entre el millonario y el verdao por los cuartos de final de la Copa Libertadores, se disputará el miércoles 24 de septiembre y será transmitido EN VIVO principalmente en Sudamérica por ESPN y Disney Plus, sin embargo, en Argentina lo podrás ver por Telefe, Disney Plus y FOX Sports, a partir de las 7 y 30 de la noche (horario peruano) desde el estadio Allianz Parque.

En el partido de ida, Palmeiras se adelantó por la primera vía, en un córner, sacudió la red de Franco Armani gracias a un cabezazo de su capitán, Gustavo Gómez, apenas seis minutos después de que el venezolano Jesús Valenzuela diera inicio a un juego a muerte entre dos grandes favoritos al título.

Descolocado y sin conseguir hacerle cosquillas al coloso de Sao Paulo, los pupilos de Marcelo Gallardo recibieron otro golpe en la mandíbula en una jugada de tres pases que Vitor Roque (41) transformó en medio boleto a semis.

Revisa qué canales transmiten el partido de River HOY vs. Palmeiras EN VIVO por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2025. / JUAN MABROMATA

River, impulsado por su gente, recuperó su orgullo de tetracampeón de la Copa en la recta final del partido, donde Lucas Martínez Quarta (89) acortó ventajas con un disparo lejano que rozó a un rival y desubicó al arquero Weverton.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras HOY EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido por el canal de FOX Sports, Telefe y Disney+ en toda la Argentina. Mientras que en Sudamérica por ESPN y Disney+. A continuación, te mostramos a detalle dónde pasan la transmisión en los demás países.

Canal de TV para ver partido de River vs. Palmeiras en Perú

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+.

¿Dónde puedo ver River vs. Palmeiras en Argentina?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Argentina por FOX Sports, Telefe y Disney+.

A qué hora juega River vs. Palmeiras HOY

La hora del partido entre River vs. Palmeiras HOY por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2025 está programado para las 7:30 de la noche en Perú y. 9:30 p.m. en Argentina.

¿En qué canales ver River vs. Palmeiras en México?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en México por ESPN y Disney+.

¿Cómo ver River vs. Palmeiras en Estados Unidos?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Estados Unidos por Fanatiz y beIN Sports.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para la revancha en Brasil 🆚 Palmeiras por los cuartos de final de la #Libertadores ⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/VsAxrspVZD — River Plate (@RiverPlate) September 23, 2025

Posibles formaciones de River y Palmeiras

River : Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero o Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero o Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. Palmeiras : Weverton - Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício o Andreas Pereira - Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.