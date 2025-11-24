¿Dónde ver River vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO? El millonario visita a la ‘Academia’ en el estadio Presidente Perón por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo llega con la obligación de ganar para asegurar un cupo en la Copa Libertadores.

Para que puedas ver el partido entre River Plate vs. Racing, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de ver en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver River vs. Racing EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Racing en vivo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido por el canal de Disney+, ESPN Premium en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Racing HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Disney+ y ESPN Premium

En Paraguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo pasa: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

¿Cómo ver partido River vs. Racing en Perú?

El partido de River vs. Racing en vivo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Perú por ESPN, Disney+ y TyC Sports.

¿En dónde televisan partido River vs. Racing EN DIRECTO, en España?

El partido de River vs. Racing en vivo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en España por fuboTV.

¿En qué canales ver partido River vs. Racing en México?

El partido de River vs. Racing en vivo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido River vs. Racing en Estados Unidos?

El partido de River vs. Racing en vivo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.