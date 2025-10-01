River vs. Racing se enfrentan este jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 desde el Estadio Gigante de Arroyito. El partido inicia a las 4:00 PM (hora peruana) y será transmitido por TyC Sports para todo Sudamérica. En México y Estados Unidos, el partido va también por Fanatiz.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este partido en medio de las críticas de los hinchas y la prensa local por las cuatro derrotas consecutivas que suma en la temporada. A ello se suma la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que puso fin a la aventura internacional del ‘Millonario’.

Por su parte, Racing clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores y mantiene la ilusión de alzar este certamen internacional. Los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cinco partidos sin derrotas y se perfilan como favoritos para avanzar a la siguiente fase.

Repasa qué canales transmiten el partido entre River Plate vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina desde el Estadio Gigante de Arroyito.

¿Dónde ver River vs. Racing EN VIVO GRATIS?

El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido por el canal de TyC Sports en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River vs. Racing HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: TyC Sports

En Paraguay lo pasa: TyC Sports

En Uruguay lo pasa: TyC Sports

En Chile lo pasa: TyC Sports

En Ecuador lo pasa: TyC Sports

En Venezuela lo pasa: inter y TyC Sports

En Perú lo pasa: TyC Sports

En Brasil lo pasa: Xsports

En Colombia lo pasa: TyC Sports

En Bolivia lo pasa: TyC Sports

En México lo pasa: Fanatiz y TyC Sports

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo televisa: FuboTV

