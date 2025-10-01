River vs. Racing se enfrentan este jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 desde el Estadio Gigante de Arroyito. El partido inicia a las 4:00 PM (hora peruana) y será transmitido por TyC Sports para todo Sudamérica. En México y Estados Unidos, el partido va también por Fanatiz.
El equipo de Marcelo Gallardo llega a este partido en medio de las críticas de los hinchas y la prensa local por las cuatro derrotas consecutivas que suma en la temporada. A ello se suma la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que puso fin a la aventura internacional del ‘Millonario’.
Por su parte, Racing clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores y mantiene la ilusión de alzar este certamen internacional. Los dirigidos por Gustavo Costas acumulan cinco partidos sin derrotas y se perfilan como favoritos para avanzar a la siguiente fase.
¿Dónde ver River vs. Racing EN VIVO GRATIS?
El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido por el canal de TyC Sports en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten River vs. Racing HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: TyC Sports
- En Paraguay lo pasa: TyC Sports
- En Uruguay lo pasa: TyC Sports
- En Chile lo pasa: TyC Sports
- En Ecuador lo pasa: TyC Sports
- En Venezuela lo pasa: inter y TyC Sports
- En Perú lo pasa: TyC Sports
- En Brasil lo pasa: Xsports
- En Colombia lo pasa: TyC Sports
- En Bolivia lo pasa: TyC Sports
- En México lo pasa: Fanatiz y TyC Sports
- En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV
- En España lo televisa: FuboTV
¿Cómo ver partido River vs. Racing en Perú?
El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports.
¿Cómo ver partido River vs. Racing EN DIRECTO, en Argentina?
El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports y TyC Sports Play.
¿En qué canales ver partido River vs. Racing en México?
El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Perú por TyC Sports y Fanatiz.
¿Cómo ver partido River vs. Racing en Estados Unidos?
El partido de River vs. Racing en vivo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.