¿Dónde ver River Plate vs. San Martín EN VIVO y EN DIRECTO? Ambos clubes protagonizarán unos de los partidos más importantes de la jornada de la Liga Argentina Argentina. El equipo comandando por Marcelo Gallardo son los favoritos ante los ‘Santos’.

El ‘Millonario’ necesita de una victoria para destronar a Vélez y colocarse en la cima de la tabla de posiciones, actualmente está en la segunda casilla con doce puntos.

Para que puedas ver el partido entre River y San Martín, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de mirar en Argentina, parte de Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver River Plate vs. Unión EN VIVO GRATIS?

El partido de River Plate vs. San Martín en vivo por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina 2025 será transmitido de manera exclusiva por TNT Sports y Max. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten River Plate vs. San Martín HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: Max, TNT Sports

En Paraguay lo pasa: ESPN

En Uruguay lo pasa: ESPN

En Chile lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Ecuador lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Venezuela lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Perú lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Brasil lo pasa: Disney Plus

En Colombia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En Bolivia lo pasa: Disney Plus, ESPN

En México lo pasa: Disney Plus

En Estados Unidos lo pasa: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

Mañana 🆚 San Martín de San Juan 💪#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/UosIaUcDFI — River Plate (@RiverPlate) August 31, 2025

¿Cómo ver partido River Plate vs. San Martín en Perú?

El partido de River Plate vs. San Martín en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Perú por ESPN y Disney+

¿En dónde televisan partido River Plate vs. San Martín EN DIRECTO, en España?

El partido de River Plate vs. San Martín en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿En qué canales ver partido River Plate vs. San Martín en México?

El partido de River Plate vs. San Martín en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en México por Fanatiz y Disney+.

¿Cómo ver partido Boca vs. Aldosivi en Estados Unidos?

El partido de River Plate vs. San Martín en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, será transmitido en Estados Unidos por TyC Sports, Fanatiz y FuboTV.