River Plate recibe a Independiente de Santa Fe este miércoles 26 de agosto del 2026 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Más Monumental. El partido comenzará a las 21:30 horas de Argentina (19:30 de Colombia) bajo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y con la serie completamente abierta tras el empate 0-0 en el duelo de ida disputado en Bogotá. ¿Dónde pasan el partido de River Plate HOY por TV ONLINE? DirecTV y ESPN transmiten el partido de River Plate por cable, mientras que DGO y Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.
¿Qué canal transmite River Plate vs. Santa Fe EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido de vuelta entre River Plate vs. Santa Fe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 26 de agosto del 2026 desde el Estadio Más Monumental.
Para Argentina, el partido de vuelta entre River Plate vs. Santa Fe será transmitido a través de ESPN, Disney+ Premium, DirecTV y DGO por cable y streaming.
El partido de River Plate vs. Santa Fe será televisado por DirecTV, DGO, Disney+ Premium y ESPN para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ESPN y Disney+ Premum.
Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.
¿A qué hora juega River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026?
- Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 21:30 horas.
- Chile / Bolivia / Venezuela: 20:30 horas.
- Colombia / Perú / Ecuador: 19:30 horas.
- México: 18:30 horas.
- Estados Unidos (ET): 20:30 horas.
- España: 2:30 horas.
¿Qué canal TV transmite River vs. Santa Fe EN VIVO por octavos de final de Copa Sudamericana 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV y Streaming
|Perú
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|México
|6:30 PM
|ESPN 3 y Disney+ Premium
|Estados Unidos
|8:30 PM
|beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
|Argentina
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Ecuador
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Colombia
|7:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Chile
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Venezuela
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Bolivia
|8:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Uruguay
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
|Paraguay
|9:30 PM
|ESPN, DirecTV Sports, Disney+ Premium y DGO
Horario, TV y dónde ver en vivo el River vs. Santa Fe por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: miércoles 26 de agosto del 2026
- Partido: River Plate vs. Santa Fe
- Hora: 18:30 (MEX); 20:30 ET (USA); 19:30 (PER/COL/ECU); 21:30 (ARG/URU/PAR)
- Canales TV: ESPN y DirecTV
- Streaming: Disney+ Premium y DGO
- Estadio: Más Monumental
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?
En Perú, el partido de vuelta entre River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- DirecTV
- DGO
- ESPN
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?
En Argentina, el partido de vuelta entre River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- ESPN
¿Dónde ver Santa Fe vs River Plate hoy por Copa Sudamericana 2026 en Colombia?
En Colombia, el partido de vuelta entre Santa Fe vs River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN y DirecTV, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney+ Premium.
- DirecTV
- DGO
- Disney+ Premium
- ESPN
¿En qué canal transmiten River Plate vs. Santa Fe hoy por Copa Sudamericana 2026 en México?
En México, el partido de vuelta entre River Plate vs. Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por ESPN 3, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.
- Disney+ Premium
- ESPN